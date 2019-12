Konzert : Kaseler feiern Nikolaus

Kasel Zum traditionellen Nikolauskonzert lädt am Sonntag, 8. Dezember, ab 17 Uhr die Pfarrei St. Nikolaus in die Pfarrkirche in Kasel ein. Die Sänger und Musiker des Kirchenchores Kasel, der MGV Kasel, der Singkreis, die Winzerkapelle Kasel sowie die Alphornbläser stimmen mit adventlicher Musik und Gesang auf Weihnachten ein.

