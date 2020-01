Am Vergnügen lässt sich kaum noch was verdienen

Weniger Einnahmen für den Fiskus: Das Glücksspiel in Spielhallen wie hier in Trier wirft weniger ab. Foto: Mdienhaus Trierischer Volksfreund/Roland Morgen

Trier Wegen neuer Regeln für Automaten machen Spielhallen immer weniger Umsatz. Das bekommen Kommunen in der Region zu spüren.

An jedem Euro, den ein Spieler in einen Automaten wirft, verdienen Kommunen mit. Über die Vergnügungssteuer ziehen Städte und Verbandsgemeinden jährlich Geld von Kasinos ein. Und lange Zeit gab es viel zu holen. Bis 2019 die Umsätze der Betriebe einbrachen, und somit auch die Steuereinnahmen.

Die Stadt hat 2018 laut Verwaltung noch rund 890 000 Euro am Glücksspiel verdient. Im vergangenen Jahr waren es dann nur noch rund 700 000 Euro. Noch schmerzhaftere Einbußen hat Bitburg zu verkraften. Landeten 2018 etwa 930 000 Euro in der Stadtkasse, waren es 2019 nur noch 630 000 Euro, wie Rathaussprecher Werner Krämer sagt.

Der Grund für die eingebrochenen Einnahmen ist nach Angaben von Branchenkennern die sogenannte „technische Richtlinie 5 für Geldspielgeräte“. Mit dieser Ende 2018 in Kraft getretenen Regelung haben alte Automaten ihre Zulassung verloren. Genutzt werden dürfen fortan ausschließlich Geräte des Typs 5, die so konstruiert sind, dass sie Suchtverhalten eindämmen sollen.

So können Spieler an den neuen Maschinen in der Stunde maximal 60 Euro statt 80 Euro verlieren und 400 Euro statt 500 Euro gewinnen. Außerdem verordnet die neue Generation einarmiger Banditen den Zockern nach einer Stunde eine Zwangspause von fünf Minuten. Endlosspiele im Autopilot sind mit den Geräten darüber hinaus ebenso passé wie das Spielen an mehreren Maschinen gleichzeitig.