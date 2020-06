Kultur : Katalog der Schatzkammer in Englisch und Französisch

Trier Der aktuelle Katalog der Trierer Schatzkammer liegt in einer englisch-französischen Ausgabe vor. Wie in der deutschen Fassung werden 100 herausragende Objekte aus der international bedeutenden Sammlung von Stadtbibliothek und Stadtarchiv beschrieben.

„One hundred Highlights. Precious manuscripts and books from the Trier City Library. Cent Chefs d’oeuvre de la Bibliophilie. Manuscrits et livres précieux de la Bibliothèque municipale de Trèves“, Michael Embach, Verlag Schnell & Steiner 2020. 25 Euro, erhältlich in der Stadtbibliothek Weberbach.