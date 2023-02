Kreis Trier-Saarburg : Warum Konzepte für den Katastrophenschutz auf der Kippe stehen

Solch ein Wechsellader, wie er hier an die Feuerwehr Hermeskeil übergeben wurde, soll den bisherigen Plänen nach auch in Newel stationiert werden. Diese Planung könnte aber aus diversen Gründen aufgegeben werden. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Trier/Konz/Saarburg/Newel In Newel wird ein weiterer schwerer Feuerwehrlaster des Kreises stationiert, oder? Was im vergangenen Jahr noch ziemlich sicher schien, steht nach dem erzwungenen Wechsel der Chef-Katastrophenschützer wieder im Kreisausschuss zur Debatte.

Es sind unruhige Zeiten in Brand- und Katastrophenschutz. Auf Landesebene fördert ein Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe an der Ahr immer neue Defizite bei Struktur, Ausstattung, Organisation und (Spitzen-)personal zutage. Auf den darunter liegenden Ebenen in den Kreisen und kreisfreien Städten wird darüber gestritten, was die Feuerwehr braucht, damit die Menschen sicher leben können. Das ist auch im Kreis Trier-Saarburg der Fall. Doch nun sieht es so aus, dass ein Konzept, das 2022 noch umsetzbar erschien, doch noch einmal auf Eis gelegt werden muss. Darüber diskutiert der Trier-Saarburger Kreisausschuss in seiner Sitzung am Montagabend, 6. Februar.

So hat der ehemalige Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Kreises, Christoph Winckler, nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 ein Fahrzeugkonzept ausgearbeitet. Der Kreis sollte in Hermeskeil, Konz und Föhren und auch in Newel ein sogenanntes Wechselladerfahrzeug stationieren. Das ist ein schwerer Laster, der je nach Art des Einsatzes mit unterschiedlichen Rollcontainern Material zum Einsatzort transportieren kann. Im Fall von Hochwassergefahr wären das zum Beispiel tonnenweise Sandsäcke. Das Konzept, das auch die Anschaffung weiterer Fahrzeuge vorsieht, hat der Kreisausschuss am 28. März 2022 einstimmig verabschiedet. Der vierte Wechsellader des Kreises sollte in Newel stationiert werden.

Info Kommt das Lagezentrum nach Newel? Newel stand nicht nur als Standort eines vierten Wechselladers der Kreisfeuerwehr zur Debatte. Der Ort in der Verbandsgemeinde Trier-Land gilt auch als möglicher Standort eines Führungs- und Lagezentrums für den Kreis Trier-Saarburg. Um festzustellen, ob Newel dazu geeignet ist, hat der Kreistag eine Firma mit einer Machbarkeitsstudie beauftragt. „Mit ersten Ergebnissen ist Ende Februar 2023 zu rechnen“, heißt es beim Kreis.

Zehn Monate später sieht es so aus, als sei die Idee zum Scheitern verurteilt. Doch woran liegt das? Ein Grund ist ein Wechsel an Spitze der Kreis-Feuerwehr. Landrat Stefan Metzdorf und BKI Christoph Winckler haben sich überworfen. Sechs Wochen nach dem Beschluss im Ausschuss wurden der Kreis-Feuerwehrchef und dessen Stellvertreter vorläufig von ihren Ämtern entbunden. Im Dezember folgte die endgültige Entpflichtung. Gegen diese haben die beiden eine Klage am Verwaltungsgericht Trier eingereicht, eine Entscheidung steht noch aus (der TV berichtete). Den BKI-Posten hat Thorsten Petry (ehemaliger Wehrleiter der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell), dessen Stellvertretung Frank Rohde (Wehrleiter der Verbandsgemeinde Ruwer) übernommen.

War das beschlossene Konzept der Feuerwehren in Trier-saarburg nicht genügend abgesprochen?

In der Sitzungsvorlage für den Kreisausschuss heißt es nun, dass der Beschluss zu Wincklers Wechselladerkonzept, das bis 2030 sechs Millionen Euro Investitionen in Fahrzeuge vorsieht, ausgesetzt werden soll. „Um eine Abstimmung mit den Feuerwehren im Landkreis hinsichtlich der weiteren Ausgestaltung des Konzepts herbeizuführen, wurde der Fachbeirat Feuerwehr reaktiviert und die Wehrleiter der Verbandsgemeinden eingebunden“, erläutert die Verwaltung darin. Die Gespräche hätten ergeben, „dass teilweise wichtige Aspekte/Ideen nicht mit den Feuerwehrführungskräften des Landkreises kommuniziert beziehungsweise zuvor angehört wurden“. Vor allem die Auswahl des Standortes in Newel sei überrascht aufgenommen und überwiegend kritisch betrachtet worden. „Generell wurde die Notwendigkeit gesehen, den angedachten vierten Wechselladerstandort, nochmals zu prüfen“, fasst die Verwaltung die Aussagen der Wehrleiter im Landkreis zusammen.

Thema sei dabei auch gewesen, dass die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) keine Fördermöglichkeit für einen vierten Wechsellader im Landkreis sehe. Das Kontingent im Landkreis sei mit drei Standorten (Hermeskeil, Konz und Föhren) ausgeschöpft – zumal in benachbarten Landkreisen sowie in der Stadt Trier ebenfalls solche Fahrzeuge als Unterstützung vorhanden seien. Die Verwaltung folgert: „Das heißt, dass für den potenziellen vierten Standort in Newel keinerlei Fördermittel für die Beschaffung eines Wechselladerfahrzeugs inklusive Abrollbehälter zu erwarten sind und der Landkreis alle Kosten selbst finanzieren müsste.“ Insgesamt wären das alleine für den Standort Newel 750.000 Euro.