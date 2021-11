Rettungsdienste : Katastrophenschutzzentrum: Was spricht für Newel als Standort?

Newel In Newel soll ein neues Feuerwehrgerätehaus entstehen. Überlegungen, dass dort auch das Katastrophenschutzzentrum des Kreises einziehen soll, werden konkreter. Welche Gründe für den Standort Newel sprechen – und wie weit das Projekt zurzeit ist.

Wenn es nach Michael Holstein, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Trier-Land, geht, dann spricht alles dafür, dass das neue Führungs- und Lagezentrum (FLZ) des Kreises künftig in Newel entstehen soll. Er sagt, ein solches Katastrophenschutzzentrum brauche „Ruhe und Professionalität“. Das sei an dem Neweler Standort gegeben. Dort könne man auch abseits der Verwaltung die Einsätze in Ruhe abarbeiten. Bislang treffen sich im Katastrophenfall die Führungskräfte jeweils an provisorisch eingerichteten Lagezentren, zum Beispiel bei der Kreisverwaltung oder im Feuerwehrhaus Konz.