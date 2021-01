Glückwunsch : Katharina Jakobs aus Trier feiert ihren 104. Geburtstag

Trier (fap) Katharina Jakobs aus Trier-Olewig feiert am Sonntag ihren 104. Geburtstag. Zu diesem Ehrentag gratulieren ganz herzlich die Tochter, der Sohn, die Schwiegertochter, sechs Enkel und zwei Urenkel.

Alle weiteren Verwandten und Bekannten schließen sich den guten Wünschen an.

Geboren wurde Katharina Jakobs am 17. Januar 1917, am Ende der wilhelminischen Ära gegen Ende des Ersten Weltkriegs und kurz vor dem politischen Neubeginn Deutschlands als demokratische Republik am 9. November 1918.