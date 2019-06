Soziales : Bald sind alle Räume wieder nutzbar

info

Das Programm 2019/20 der Familienbildungsstätte Trier liegt druckfrisch und in vollkommen neuem Layout vor. Es kann in der FBS (Krahnenstraße 39b) abgeholt oder per E-Mail als PDF-Datei angefordert werden. Außerdem liegt es an vielen Stellen in Trier aus.

Alle Angebote sind auf der Homepage eingestellt, auch die Anmeldung ist darüber sofort möglich:

www.fbs-trier.de