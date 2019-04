Die katholischen Frauen Deutschlands (kfd) St. Agritius hatten Interessierte unter dem Motto: „Auf dem Weg der Gekreuzigten“ eingeladen, den Kreuzweg zu gehen. Beim anschließenden Kaffee und Kuchen im Hotel Petrisberg wurden 250 Euro an Spenden gesammelt.

In diesem Jahr geht das Geld an das Jugendwerk Don Bosco in Trier. Am Misereor-Fastenessen nahmen bei schönem Wetter insgesamt 64 Menschen im Pfarrsaal St. Agritius teil. Das Essen des neuen Koch-Teams schmeckte allen so gut, dass 450 Euro als Spende an Misereor weitergeleitet werden.