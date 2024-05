Sie hat schon Angela Merkel bekocht Katrin König – Von der Bundeswehr zur Küchenchefin im Brüderkrankenhaus Trier

Serie | Trier · In unserer Serie über „Frauen am Herd“, die sich in der Männerdomäne Profi-Küche behaupten, stellen wir heute Katrin König vom Brüderkrankenhaus Trier vor. Die ehemalige Zeitsoldatin führt eine Küche mit 100 Mitarbeitenden. Was macht den Job für sie so besonders?

Von Dirk Tenbrock