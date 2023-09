Theater Mysteriöser Fall im Theater

(red) Das Katz-Theater präsentiert in der Tuchfabrik (Tufa) Trier die Komödie „Sherlock Holmes und der Tod des Bayernkönigs“, die von nur acht Schauspielern in 40 verschiedenen Rollen verkörpert wird. Die Grenzen zwischen Krimi und Komödie verschwimmen, und das Publikum wird auf eine rasante und humorvolle Reise mitgenommen: In der renommierten Baker Street in London ist ein ungewöhnlicher Fall aufgetaucht, der den berühmtesten Detektiv, Sherlock Holmes, in bisher ungeahnte Gefilde führt. Eine elegante Dame von königlichem Geblüt, die Cousine Therese von Bayern, hat höchstpersönlich das Büro von Holmes und seinem treuen Begleiter Dr. Watson aufgesucht, um ihn um Hilfe zu bitten. Der Grund für ihre Aufregung liegt in einer ägyptischen Mumie, die von einem kulturliebenden Verwandten nach England importiert wurde. Doch der Transport dieser uralten Reliquie endete in einer Tragödie: Alle beteiligten Personen fanden einen mysteriösen Tod. Nun fürchtet der mysteriöse Verwandte von Therese um sein eigenes Leben und seinen Verstand, da die Mumie ihm jede Nacht auf bayrisch Dinge zuflüstert.