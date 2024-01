Warenhauskette meldet Insolvenz an Geplante Modernisierung der Trierer Kaufhof-Filialen liegt auf Eis

Vor nur knapp einem Jahr ging ein Aufatmen durch die Belegschaften der Trierer Kaufhof-Warenhäuser: Nach der Insolvenz der Galeria-Kaufhof-Karstadt (GKK)-Kette hatte der Konzern die Schließung von gut 50 seiner insgesamt knapp 130 Filialen in Deutschland angekündigt. Dass zumindest eine der beiden Trierer Standorte dicht gemacht würde, davon waren viele vor Ort überzeugt. Dann die gute Nachricht: Am 13. März verkündete der Konzern, dass beide Trierer Filialen in die Zukunft geführt werden sollen. Auch die vier weiteren rheinland-pfälzischen Standorte in Koblenz, Speyer, Bad Kreuznach und Mainz überlebten die Schließungsrunde.