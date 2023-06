Tarifverhandlung Kaufland-Beschäftigte in der Region Trier streiken heute – Diese Filialen sind betroffen

In acht Filialen der Einzelhandelskette Kaufland wird an diesem Mittwoch, 7. Juni, gestreikt. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) hat die Beschäftigten in den Kaufland-Niederlassungen zum Streik aufgerufen, wie Verdi mitteilt. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel in der Region Saarland/Trier.