Kriminalität Nach Messerattacke im Kaufland Ostallee: Tatverdächtige in Haft

Für Claudia Schmitz (Name auf ihren Wunsch geändert) war es der „blanke Horror“: Sie war am Mittwochmittag im Kaufland im Alleencenter an der Ostallee einkaufen und erlebte beim Verlassen „plötzlich eine sehr bedrückende Situation Durchsagen per Lautsprecher ans Personal, Geschrei, Riesenauflauf von Polizei und Sanitätern und am Boden ein blutender Mann, der gerade erstversorgt wurde.“ Auch habe sie gesehen, wie ein „sehr junger, schmaler Mann mit dunklerer Hautfarbe und rosa T-Shirt“ von Polizisten festgehalten wurde. Sie sei „ganz verdattert“ nach Hause gefahren und habe erst am Abend, als Trierer Medien im Internet eine Pressemeldung des Polizeipräsidiums verbreiteten, „realisiert, was da überhaupt passiert war“. Nun habe sie eine schlaflose Nacht hinter sich und fühle sich weiterhin sehr schlecht. „Ich muss die ganze Zeit an die armen Verletzten denken“, sagte sie am Donnerstag.