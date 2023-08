Der „blanke Horror“ Nach Messerattacke im Kaufland Ostallee: Tatverdächtige in Haft

Für Claudia Schmitz (Name auf ihren Wunsch geändert) war es der „blanke Horror“: Sie war am Mittwoch im Kaufland im Alleencenter an der Ostallee einkaufen und erlebte beim Verlassen „plötzlich eine sehr bedrückende Situation: Durchsagen per Lautsprecher ans Personal, Geschrei, Riesenauflauf von Polizei und Sanitätern und am Boden ein blutender Mann, der gerade erstversorgt wurde“.