Das Konfektionsgebäude in Gusterath-Tal wurde 1929 erbaut. Inzwischen verfällt das denkmalgeschützte Gebäude immer mehr. Foto: Julia Nemesheimer

Gusterath/Gutweiler Nach Jahren des Stillstands sieht es so aus, als ob sich beim denkmalgeschützten Konfektionsgebäude in Gusterath-Tal etwas tut. Offen ist, was genau.

Radlern auf dem Ruwerradweg ist es sicher schon aufgefallen. Auch Wanderer auf der Traumschleife auf Gusterather und Pluwiger Gemarkung haben eine prächtige und unvergessliche Aussicht auf das Gebäude, das alles andere als prächtig aussieht und lange Zeit in Vergessenheit geraten schien: Das 1929 erbaute und unter Denkmalschutz stehende Konfektionsgebäude der früheren Romika in Gusterath-Tal. Nicht zuletzt aufgrund der Arbeit des Heimat- und Verkehrsvereins Gusterath ist die Immobilie jedoch wieder stärker ins Bewusstsein gerückt. Und nun laufen Verkaufsverhandlungen.

Eigentümer Horst Müller bestätigt, dass die Ortsgemeinde Gusterath am Kauf interessiert sei. Es gebe jedoch noch einen weiteren Interessenten. Er nutze das Gebäude mit seinen vier Etagen zum Teil gewerblich. Gerüchten, wonach es Probleme mit dem Denkmalschutz gebe, widerspricht Müller energisch. Ein Denkmalpfleger sei im Gebäude gewesen und habe sich umgeschaut. Müller berichtet davon, dass immer wieder Fensterscheiben eingeworfen würden.

Info Der Zweckverband Gusterath-Tal Nach dem Ende der Schuhfabrikation im Jahre 1993 gründeten der Landkreis Trier-Saarburg, die Verbandsgemeinde Ruwer sowie die Ortsgemeinden Gutweiler und Gusterath 1999 den Zweckverband Wirtschaftsförderung Gusterath-Tal. Ziel war die Erschließung und Vermarktung des Geländes. 2001 begann der Teilabbruch der Fabrikgebäude. Dabei mussten mehr als 1000 Tonnen chemisch belastetes Material entsorgt werden, Leitungen und Kanalisation wurden erneuert, eine Erschließungsstraße entstand. Die Abrisskosten stiegen von ursprünglich rund 200 000 Euro (Ausschreibung) auf rund zwei Millionen Euro. Ab 2009 wurde der Zweckverband abgewickelt. Zurück blieben am Ende rund 1,29 Millionen Euro Schulden, von denen der Kreis rund 515 000 Euro, die VG Ruwer 386 000 Euro, Gusterath 257 000 Euro und Gutweiler 128 000 Euro tragen mussten.

Nach Auskunft von Stefan Metzdorf (SPD), Ortsbürgermeister von Gusterath, erwägt die Gemeinde den Kauf des Konfektionsgebäudes, das vom inzwischen aufgelösten Zweckverband (siehe Info) für einen Euro an einen Geschäftsmann verkauft worden war. Was genau aus der Liegenschaft werden soll, ist dabei offen. Metzdorf schwebt eine Mischnutzung vor. Die reicht von einem Veranstaltungsraum über Co-working-Arbeitsplätze bis hin zu einem Platz zur Aufarbeitung der jüdischen Geschichte der Romika oder Platz für Kooperationen zwischen Hochschule und Handwerk. Der Ortsbürgermeister plädiert dafür, erst das Gebäude zu erwerben und anschließend gemeinsam ein Konzept zu erarbeiten. Zur Höhe eines möglichen Kaufpreises will sich Stefan Metzdorf nicht äußern. Ihm ist klar, dass die dringend notwendige Sanierung viel Geld kosten wird. Deshalb sei die Ortsgemeinde auf Partner angewiesen. Er sei gerade dabei, entsprechend Fördermöglichkeiten auszuloten.

Einen anderen Weg möchte Gemeinderatsmitglied Horst Peter Kühn (CDU) einschlagen. Er will, dass im ersten Schritt ein tragfähiges Konzept für die Zukunft erarbeitet wird. Anschließend könne dann das Gebäude gekauft werden. Kühn befürchtet hohe Kosten für die Ortsgemeinde. Denn die Bausubstanz sei erkennbar marode. Auch fürchtet er aufgrund der Größe des Gebäudes hohe Unterhaltskosten. Er spricht von jeweils 800 Quadratmetern Grundfläche, vier Etagen und großen Raumhöhen.

Einig sind sich Kühn und Metzdorf hingegen, wenn es um das Gewerbegebiet an sich geht, das teils auf Gusterather und teils auf Gutweiler Gemarkung liegt. Der aktuelle Zustand sei unbefriedigend. Es wirke alles etwas ungeordnet. Die einzelnen Gebäude sind teilweise schwer zu finden, das Gesamtgelände mache einen teils verwilderten Eindruck, die Bausubstanz lässt teilweise zu wünschen übrig.