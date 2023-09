Die Gemeinde Newel steigt aus Plan geplatzt: Kein gemeinsames Feuerwehr- und Gemeindehaus in Beßlich

(f.k.) Das neue Feuerwehrhaus in Newel-Beßlich wird aller Voraussicht nach ein „Solist“ bleiben und nicht im Tandem mit einem Bürgerhaus entstehen. Ursprünglich hatten die Verbandsgemeinde (VG) Trier-Land und die Gemeinde Newel im Neweler Ortsteil Beßlich einen Feuerwehr-Neubau mit angeschlossenem Gemeindehaus geplant (wir berichteten). Das Feuerwehrhaus sollte in Bauträgerschaft der VG entstehen, das Gemeindehaus in Trägerschaft der Ortsgemeinde Newel. Inzwischen jedoch ist auf Empfehlung des Ortsbeirats Beßlich und auf Beschluss des Gemeinderats Newel eine wesentliche Voraussetzung für das Projekt entfallen: Der Ortsgemeinderat Newel beschloss, das Projekt nicht weiter zu verfolgen. Grund waren die von der von der Gemeinde zu finanzierenden Kosten. Der aktuelle Gemeindeanteil lag zuletzt bei rund 1,6 Millionen Euro. Nun sollen keine weiteren Planungsaktivitäten mehr mit der VG zum Bau eines gemeinsamen Feuerwehr- und Gemeindehauses in Beßlich betrieben werden. Allerdings stellt die Gemeinde der VG die Flächen zum Bau eines Feuerwehrhauses im Umfeld des bestehenden Gerätehauses zur Verfügung.