Müllentsorgung : Kein Hallelujah mehr vom Solar-Müllschlucker in Trier (Video)

Kein Hallelujah mehr vom Solar-Müllschlucker in Trier (Video)

Trier Nach Klagen von Anwohnern und Problemen mit dem Gewicht werden die beiden innovativen Abfallpressen abgebaut.

Die Zeiten, in denen sich Abfallbehälter am Aussichtspunkt auf dem Petrisberg und an der Ecke Glockenstraße/Simeonstraße der und mit Applaus oder einem gesungenen Hallelujah für die ordnungsgemäße Entsorgung von Verpackungen und anderem Müll bedankt haben, ist vorbei. Das Amt Stadtraum hat die vor rund einem Jahr testweise aufgestellten „Solar-Pressen“ wieder abgebaut.