Schienenverkehr : Weil die Bahn baut: Busse ersetzen Züge

WITTLICH/TRIER An den kommenden Wochenenden gibt es auf der Moselstrecke zwischen Trier und Wittlich/Bullay keinen Schienenverkehr.

Wer an den kommenden Wochenenden mit der Bahn auf der Moselstrecke Trier – Wittlich – Bullay – Koblenz unterwegs sein will, wird meistens mit dem Bus und selten mit dem Zug fahren. Denn bis einschließlich 5. Dezember und am 19./20. Dezember wird die Strecke jeweils samstags und sonntags wegen Stellwerksarbeiten gesperrt, es wird ab diesem Samstag ein Schienenersatzverkehr ab Trier und Wittlich mit dem Bus eingerichtet, später auch Schnellbusse von Wittlich bis Koblenz (wie schon bei vorherigen Arbeiten in den Tunneln in Cochem und Neef).