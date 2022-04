Stadtbad Trier : Badespaß ohne Einschränkungen

Trier Rutschvergnügen, Aufgüsse im Saunagarten, Massagen in der Massage-Lounge und Babyschwimmen im Lehrschwimmbecken. All das ist wieder möglich im Stadtbad Trier. Nur Besitzer von Wert- und Jahreskarten sowie weibliche Saunagäste müssen sich noch gedulden.

Das Ende fast aller Corona-Restriktionen bedeutet auch, dass im Stadtbad Trier ein fast normaler Bade- und Saunabetrieb möglich ist. Die Stadtwerke Trier teilen mit, dass nach Monaten der Schließung und des eingeschränkten Betriebs in Bad und Saunagarten an den Kaiserthermen ab sofort wieder alle Attraktionen in Betrieb sind.