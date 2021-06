Statistik : Corona: Vier Neuinfektionen in Trier, keine im Landkreis

Corona: Vier Neuinfektionen in Trier, keine im Landkreis

Trier/Saarburg Dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg sind am Mittwoch vier weitere Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden – alle aus der Stadt Trier. Der Landkreis verzeichnet seit längerer Zeit keinen Fall einer Neuinfektion mehr.

Die Zahl der seit dem 11. März 2020 nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen beträgt nunmehr 7131 (2719 in der Stadt Trier und 4412 im Landkreis Trier-Saarburg).

Am Mittwoch ist die neue, inzwischen 22. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes in Kraft getreten. Damit einher gehen weitere Lockerungen der Kontaktbeschränkungen. So gibt es – unter der Voraussetzung der aktuell relativ niedrigen Inzidenzen – mehr Flexibilität bei privaten Treffen, die Testpflicht bei einigen Außenaktivitäten entfällt, Kinos, Theater, Hotels, Freizeitparks und Freibäder können unter Auflagen wieder öffnen. Eine detaillierte Übersicht der seit Mittwoch gültigen Änderungen findet sich unter www.corona.rlp.de