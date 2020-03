Musikfestival : Keine Konzerte bei Porta hoch 3 in diesem Jahr

Foto: Sebastian J. Schwarz

Trier In diesem Jahr muss Triers berühmtestes Bauwerk, die Porta Nigra, auf „sein“ Musikfestival Porta hoch drei verzichten: Es setzt ein Jahr aus und kommt erst 2021 wieder auf die große Rundbogenbühne.



Die Absage des diesjährigen Porta-hoch-drei-Festivals sei den Verantwortlichen nicht leicht gefallen, teilt die Trier Tourismus und Marketing GmbH (TTM) mit. Als vorzeitiges Weihnachtsgeschenk hatte man noch im Dezember die Verpflichtung des deutschen Kultrappers Dendemann verkünden können. Doch dann kam das Coronavrus – und mit ihm weit reichende Einschränkungen des öffentlichen Lebens, die auch wirtschaftliche Unwägbarkeiten mit sich bringen. „Zwar ist aktuell die Absage der Veranstaltungen nur bis einschließlich 19. April geregelt, doch auch über diesen Zeitraum hinaus bestehen große Unsicherheiten für Veranstalter“, erläutert Norbert Käthler, Geschäftsführer der TTM die Situation. „Wir können vor diesem Hintergrund momentan nicht das Risiko eingehen, weitere Bands vertraglich zu verpflichten. Daher sehen wir wirtschaftlich keine andere Möglichkeit, als Porta hoch drei für dieses Jahr abzusagen.“

Auch für Oliver Thomé, Geschäftsführer von Popp Concerts, das Porta hoch drei gemeinsam mit der TTM organisiert, war die Absage des beliebten Musikfestivals nicht leicht. „Wir haben die letzten Monate wirklich intensiv an dem Programm gearbeitet. Doch in der aktuellen Situation ist es gerade auch wirtschaftlich, einfach nicht darstellbar, eine Veranstaltung wie Porta Hoch 3, die sich nahezu in Gänze durch den Verkauf von Eintrittskarten finanziert, auf den Weg zu bringen. Aus diesem Grunde haben wir uns, wenn auch schweren Herzens, dazu entschieden, sie 2020 ruhen zu lassen.“

Laut Thomé gibt es jedoch auch gute Nachrichten: Bereits jetzt arbeite man mit Hochdruck am Programm für das nächste Jahr. „Wir befinden uns bereits in Gesprächen mit potenziellen Protagonisten für 2021 und die ersten Termine sind bereits reserviert. Wir danken allen Beteiligten, besonders auch den Sponsoren, für Ihr Engagement und Ihre Unterstützung auch in diesen turbulenten Zeiten.“