Beliebtes Festival zieht um Keine Ballonfiesta mehr in Föhren – aber die Macher haben eine neue Location im Blick

Föhren/Trier · In Föhren wird es aus verschiedenen Gründen keine Ballonfiesta mehr geben. Doch die Macher wollen den Kopf nicht in den Sand stecken und planen eine Alternative. Wo sie stattfinden soll, welche Hürden es zu überwinden gilt und was die KG Heuschreck Trier damit zu tun hat.

30.05.2023, 07:12 Uhr

Ballone dicht an dicht. Die Ballonfiesta in Föhren zog jahrelang Tausende Besucher an. Foto: TV/Florian Blaes

Eine Absage mit Ansage: Die Mosel-Ballonfiesta ist nach 16 erfolgreichen Jahren Geschichte. Bereits 2022 äußerten sich die Organisatoren skeptisch über die Zukunft der Großveranstaltung in Föhren. Nun sagen sie das größte Ballonfahrertreffen in Rheinland-Pfalz, das 2019 zum letzten Mal über die Bühne ging und in seinen besten Zeiten bis zu 20.000 Besucher anzog, endgültig ab.