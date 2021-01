Karneval : Keine Närrische Pinnwand im Jahr 2021

Trier Die traditionelle Sendung „Die närrische Pinnwand“, die immer im Januar für den Ok54 aufgezeichnet wird, fällt dieses Jahr auch coronabedingt aus.

In einer Video-Konferenz haben sich der Erste Vorsitzende, Frank Weiersbach, und der zweite Vorsitzende, Patrick Graf, abgesprochen, dass es nicht durchgeführt werden kann.

In der Sendung hatten die Karnevalsvereine die Gelegenheit, ihre Veranstaltung vorzustellen und bekannt zu geben. Außerdem stellte sich in der Sendung auch immer das neue Trierer Stadtprinzenpaar vor.

Frank Weiersbach: „Wir werden aber ein Best of Närrische Pinnwand ausstrahlen im Februar. Dann haben wenigstens die Fernsehzuschauer ein bisschen Karneval 2021 in Trier.“