SARS-CoV-2-Erreger : Keine neuen Infektionen in Stadt und Kreis

Keine neuen Infektionen in Stadt und Kreis

Trier Dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg wurden am Dienstag keine weiteren Fälle einer Infektion mit dem SARS-CoV-2 Erreger gemeldet.

Damit bleibt es bei 174 bestätigten Infektionen im Landkreis Trier-Saarburg, 95 in der Stadt Trier. Bisher sind seit dem 28. März sechs Menschen aus dem Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Trier-Saarburg gestorben. Da im Kreis 134 zuvor positiv getestete Menschen und in der Stadt 87 zuvor positiv getestete Menschen aus der Quarantäne entlassen wurden, gelten aktuell noch 51 Personen als infiziert – 35 im Kreis und sieben in der Stadt.