Corona-Statistik : Keine Neuinfektionen in Stadt und Kreis, aber ein neuer Patient

Keine Neuinfektionen in Stadt und Kreis, aber ein neuer Patient

Trier/Trier-Saarburg Zwar hat das Gesundheitsamt Trier-Saarburg auch am Freitag keine neuen Meldungen einer Infektion mit dem Sars-CoV-2 Erreger erreicht. Trotzdem steigt die Zahl der Infizierten.

Am 20. Mai ist ein aus der Stadt Trier stammender Patient in das Corona-Gemeinschaftskrankenhaus Trier verlegt worden. Er hatte sich bereits Ende März in seinem Urlaubsort infiziert und war seitdem dort stationär behandelt worden.