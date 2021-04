Kostenpflichtiger Inhalt: Meinung : Keine Zeit zu verlieren

Die Ergebnisse der Potenzialstudie können nicht wirklich überraschen. Denn bereits in den jahrelangen Diskussionen um den neuen Flächennutzungsplan sind zwei wesentliche Probleme benannt worden: In der Stadt Trier fehlen in den kommenden Jahrzehnten mehr als 40 Hektar zusätzlicher Gewerbefläche, um auch Existenzgründern und Ansiedlung neuer Unternehmen ein Angebot machen zu können.