Serie „Menschen und Motoren“ „Es ist der Sound, der einen fasziniert“: Helmut Resch und seine alten Lanz Bulldogs

Kell am See · Serie „Menschen & Motoren“: Helmut Reschs Sammlung von Lanz Bulldogs in Kell am See (Landkreis Trier-Saarburg) bietet einen Blick auf das Leben im Hochwald vor rund 80 Jahren.

13.06.2023, 16:41 Uhr

Serie „Menschen + Motoren“: Helmut Resch 8 Bilder Foto: Jürgen C. Braun

Von Jürgen Braun

Im Schatten der untergehenden Sonne stehen die drei mächtigen Stahlrösser da wie leibhaftige Zeugen aus einer versunkenen Welt. Dabei könnten sie Geschichten aus einer Zeit erzählen, in der Deutschland am Boden lag. Menschen hier oben im Hochwald legten mit solch schweren Fahrzeugen und Arbeitsgeräten die Grundlage dafür, dass sie ihre Familie „durchbrachten" und es zu angemessenem Wohlstand brachten.