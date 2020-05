Feuer in Tarforst : Keller brennt in einem Wohnhaus in Trier-Tarforst - Niemand verletzt

Foto: Wilfried Hoffmann 6 Bilder Brand in Tarforst

Trier-Tarforst Der Keller eines Wohnhauses in der Mattener Straße in Trier-Tarforst hat am Montagvormittag gebrannt. Es war starker Rauch zu sehen, die Feuerwehr konnte den Brand aber schnell unter Kontrolle bringen.



Ein Mensch konnte sich unverletzt aus dem Gebäude befreien.

Das Haus musste anschließend gelüftet werden. Es entstand erheblicher Sachschaden, auch eine Sauna wurde in Mitleidenschaft gezogenen.