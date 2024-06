Neueröffnung in der Nagelstraße Kemboo in Trier - ein Laden ganz im „Afro-Boho-Style“

Lebensfreude weckt schon allein der Anblick der fein verzierten Keramikschalen oder der kunstvoll gewebten Tischdecken in leuchtenden Farben, deren Muster Geschichten erzählen. So das Muster eines Tischläufers in royalem Blau und sonnigem Gelb, der in schmalen Streifen gewebt wird, die später aneinandergesetzt werden. Bei genauerem Hinsehen entpuppt sich das Rautenmuster als Bienenwaben – Wirkungsstätten einer faszinierenden und leider bedrohten Spezies.