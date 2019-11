Karneval : Prinz Marvin I. regiert jetzt in Newel

Newel Das Theaterstück „Seniorina aus Messina“ erntet zum Einstieg in die Karnevalssession viele Lacher.

Weitere Akteure: Marius Tusseng (Wolfi, der Neffe der Wirtin), Annika Krein (Isabella del Saliba, Italienerin aus Messina), Anita Oeltges (Felicitas del Saliba, Mutter von Isabella), Eva Müller (Traudel Schlitz, Tochter des Bäckermeisters), Katharina Jakob (Agathe Schlitz, Frau des Bäckermeisters), Bernd Müller (Otto Steinbeißer, korrekter Beamter), Anne Mohn (Souffleuse), Josianne Hastert (Maske), Marvin Mares und Niklas Tittel (Technik).

Die nächste Aufführung findet am Samstag 16. November, um 20.11 Uhr im Gemeindehaus in Newel statt. Restkarten gibt es im Gasthaus Maarschenke in Newel. Außerdem findet am Mittwoch, 20. November, die Seniorenvorstellung (ab 60 Jahren) statt. Im Anschluss an die Theateraufführung wurde das Dreigestirn der Session 2018/19 mit tosendem Applaus verabschiedet. Die drei Herren zeigten sich noch einmal dem Publikum und dankten ihren Unterstützern. Dazu hatten sie sich etwas Besonderes ausgedacht. Sie sind ein letztes Mal in ihren Ornaten auf die Bühne getreten, jedoch in vertauschten Rollen.