Vor Auftritt in Trier: Interview mit der Band Kettcar „Ach, Guildo Horn ist aus Trier? Ich dachte, der sei Westfale!“

Während in Trier gerade dunkle Gewitterwolken aufziehen an diesem Vormittag Mitte Juni, berichtet Reimer Bustorff am Telefon vom strahlenden Sonnenschein bei ihm zu Hause in Hamburg. Fühle sich fast ein wenig an wie Sommer, gesteht der Bassist der Hamburger Indie-Band Kettcar. Im August, sagt der 53-Jährige lachend, wenn er mit der Band nach Trier komme, sei das an der Mosel sicher auch schön und sonnig. An Trier, so betont Bustorff, da habe er ohnehin viele schöne Erinnerungen. Welche das sind, was er sich beim nun anstehenden Besuch auf jeden Fall in der Römerstadt ansehen werde und was er über einen früheren Spieler von Eintracht Trier zu sagen hat, verrät er im Gespräch mit Volksfreund-Redakteur Marek Fritzen.