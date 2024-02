Kosmetikkette Body-Shop-Pleite im Vereinigten Königreich – Gibt es Folgen für deutsche Filialen?

Der Body Shop in der Grabenstraße ist fester Bestandteil des Angebots in der Trierer Innenstadt. Wer sozial und ökologisch vertretbare Kosmetik-Produkte kaufen will, die etwa ohne Tierversuche entwickelt werden, wird dort fündig. Und das wird vorerst wohl auch so bleiben. Eine Insolvenz im Mutterland der Kette, dem Vereinigten Königreich, bleibt zumindest laut Berichten der Tagesschau und des Deutschlandfunks für Filialen in anderen Ländern folgenlos. Etwas skeptischer beschreiben hingegen die Süddeutsche Zeitung und die Frankfurter Allgemeine die Situation des kontinentaleuropäischen Body Shops.