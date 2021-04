Heilig-Rock-Tage : Christen feiern virtuelle Mahlgemeinschaft

Trier Trotz Corona in gemeinsamer Verbundenheit Mahlgemeinschaft feiern? Das ermöglicht der Diözesanverband der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) am Samstag, 17. April, dem Frauentag der Heilig-Rock-Tage.

Rund 2400 Menschen beteiligen sich an der Aktion unter dem Motto „Du bist meine Zuversicht“. Die Teilnehmer werden virtuell verbunden sein, erklärt die Geschäftsführerin der kfd Trier, Petra Erbrath. An der Veranstaltung mit Gebet, Gespräch, Bewegung und Musik können Einzelpersonen und Gruppen mitwirken, in Präsenz, „da, wo es unter den geltenden Corona-Hygienebestimmungen möglich ist“, oder vor dem Rechner: Von 14 bis 15.30 Uhr findet die Mahlgemeinschaft als Zoom-Meeting statt, in das man sich – auch spontan – einwählen kann.