Abgenickt vom TÜV Nach der Roten Karte an Rosenmontag: Erster Einsatz für den Heuschreck-Wagen

Nun ist es amtlich: Der Komiteewagen der Karnevalsgesellschaft Heuschreck kommt in diesem Jahr doch noch zu einem Umzugs-Einsatz. Die Session ist zwar vorbei – aber nicht in Luxemburg. Im Großherzogtum stehen auch nach Aschermittwoch noch närrische Kavalkaden (Umzüge) auf dem Programm, darunter der Wasserbilliger Nachtumzug am Samstag, 9. März. Eine Chance für die KG Heuschreck, das für sie verkorkste Finale des Straßenkarnevals 2024 doch noch in ein Happy End umzumünzen, nachdem ihre beiden Wagen bei der Prüfer-Abnahme vor dem Rosenmontagszug durchgefallen waren: keine Papiere, keine Startfreigabe.