Ordensverleihung Orden Wieweler

Welcher Musiker würde als Preisträger besser zum Motto „Wiewel rock you“ passen als der weit über die Region hinaus bekannte Frank Rohles (Foto links). Gitarrist und Sänger Rohles hat schon in vielen populären Formationen gespielt und ist dieser Tage solo, aber auch mit seinen Bands Zentury XX und We Rock Queen unterwegs. Der Träger des „Ordens gegen den Trierischen Ernst“ hat ebenfalls schon in Bands gespielt (Triebverzicht, All about Joel), ist zugleich aber als Verkörperung des Trierer Originals Fischers Maathes, Mundart-Dichter und Mitglied der Trierer Viezbruderschaft bekannt. Unser Foto rechts zeigt den Preisträger mit dem feinsinnigen Humor (Mitte) mit Vorjahrespreisträger und Oberbürgermeister Wolfram Leibe (links) und dem Ersten Vorsitzenden der Wieweler, Peter Kretzschmar.