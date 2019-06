Vereine : KG Rot-Weiß Ehrang wählt neuen Vorstand

Trier-Ehrang Stefan Thiel als Präsident und René Maes als Vorsitzender stehen an der Spitze der 1952 gegründeten Karnevalsgesellschaft Rot-Weiss Ehrang.

Der neue Vorstand der KG Rot-Weiss Ehrang startet mit neuen Ideen und breit aufgestellt in die Zukunft und will sich wie gewohnt neben dem Ehranger Markt auch mit ansprechenden Sitzungen im Bürgerhaus zeigen. Gemeinsam mit dem Theater- und Karnevalsverein Blau-Weiß 09 Ehrang werden unter dem Motto „Ehrik feiert Hand in Hand, Foasenicht im Märchenland“ in der kommenden Session Veranstaltungen präsentiert. Das Ehranger Prinzenpaar bilden dann Prinz Mätty I. vom Haasenställchen (Matthias Haas) und Prinzessin Jenny I. vom Knusperhäuschen (Jenny Herrmann).