Fastnacht : Aus der Traum von Karneval 2020 - KG Trier-Süd sagt Sitzungen und Feten ab

Da war er noch hoffnungsvoll, die Session 2020 der KG Trier-Süd per Ausnahmegenehmigung über die Bühne bringen zu können: Ehrenratsherr und Pressesprecher Ulrich Krugmann im September 2019 vor geschlossener Halle am Bach. Doch für die gilt weiterhin ein Nutzungsverbot. Foto: Roland Morgen

Trier Halle marode und kein Ausweichort: Die KG Trier-Süd sagt alle ihre Sitzungen und Feten dieser Session ab. Die Aktiven haben dennoch nicht völlig vergebens geprobt.

Die schlechte Nachricht verkündeten Vereinsobere hinter vorgehaltener Hand bereits im kleinen Kreis am vergangenen Sonntag beim Ordensfest des KC Grün-Weiß Euren. Am Montag kurz vor Mitternacht wurde es dann offiziell: „Heute müssen wir leider offiziell mitteilen, dass die KG Trier-Süd 1923 in diesem Jahr keine Kappensitzungen sowie Karnevalspartys durchführen kann“, verkündet Sitzungspräsident Christian Klein im Namen des Vorstands via Facebook und per E‑Mail sowie auf der Vereins-Homepage. Grund für die abgeblasene Session: „Trotz anstrengender, intensiver Bemühungen ist es nicht gelungen, die Sondernutzungsgenehmigung für unsere Residenz, der Festhalle am Bach, zu erlangen.“

Lesen Sie auch Meinung : Das 100-Jährige als Motivation

Für die vereinseigene Festhalle hat, wie der TV mehrfach berichtete, die Stadt im vergangenen August ein absolutes Nutzungsverbot verhängt – wegen Statik-Problemen und unzureichenden Brandschutzes. Hoffnungen, mit provisorischen Maßnahmen wenigstens eine Ausnahmegenehmigung für die geplanten sechs öffentlichen Veranstaltungen (je drei Sitzungen und Feten) im Februar zu erhalten, erfüllten sich nicht. Wie Christian Klein schreibt, sei auch keine geeignete Ausweichstätte gefunden worden. Die in der Gerüchteküche als Ersatz hoch gehandelte, aber nur schwer erreichbare Halle des Kleinen Volkstheaters am Römersprudel (Stadtteil Feyen) stelle „keine wirkliche Option“ dar, erklärt KG-Pressesprecher Ullrich Krugmann auf TV-Nachfrage: „Unter anderem müssten wir einen Shuttlebus-Service für Aktive und Publikum organisieren. Das ist logistisch für uns nicht zu stemmen.“

Lesen Sie auch Brauchtum : Waldrach und Kell können feiern

Info Notkirche, Narrhalla, Problemfall Die Ursprünge der Festhalle am Bach liegen auf der anderen Moselseite. Die Konstruktion diente ursprünglich als Notkirche in Trier-West. 1971 kaufte die KG Trier-Süd der Pfarrei St. Simeon das Behelfsgotteshaus ab und baute es am jetzigem Standort auf städtischem Boden im antiken Tempelbezirk am Heiligkreuzer Altbach auf. Am 28. August 2019 verhängte die Stadt wegen fehlender Baugenehmigung und Statik-Nachweisen aus Sicherheitsgründen ein Nutzungsverbot. Neben den Trier-Süder Karnevalisten hatten auch andere Vereine die Halle genutzt, so das Komödschie, die Partytruppe Gelber Helm und die Arbeiterwohlfahrt.

Auch von der Stadt als Ausweichort für die Sitzungen in Aussicht gestellte Sporthallen kämen nicht infrage: „Dreimal dekorieren und abtakeln, dreimal Tische und Bestuhlung für 300 Leute hin- und wieder wegbringen – das würden wir nicht schaffen.“

Lesen Sie auch Fastnacht : Aufatmen in Kell: Karnevalisten dürfen Sitzungen doch in Schulhalle feiern

Nach der ersatzlosen Absage der Veranstaltungen (mit Ausnahme des Ordensfestes, das mit geladenen Gästen am 24. Januar im Trier-Olewiger Weingut Georg Fritz von Nell über die Bühne geht) ist die Betroffenheit im närrischen Trier groß. „Ein Riesenverlust!“, bedauert Andreas Peters, der Präsident der Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval (ATK). „Die Trier-Süder sind einer der großen Traditionsvereine in unserer Stadt, da schmerzt es, wenn sie passen müssen.“ Um die „herausragende Nachwuchsarbeit der letzten Jahre zu würdigen und den Kindern einen großen Auftritt zu ermöglichen“, habe die ATK spontan die „kleine“ Garde (31 Mächen im Alter von drei bis neun Jahren) zur Gala am kommenden Samstag in der längst ausverkauften Europahalle eingeladen.

Lesen Sie auch Meinung : Die Untätigkeit rächt sich

Auch sonst muss die Session nicht gänzlich KG-Trier-Süd-frei verlaufen: „Wir sind happy und stolz, dass Vereine wie die Wieweler und die Roten Funken einige von unseren Aktiven in ihren Sitzungen mitmachen lassen. Das ist toll.“

Und beim Rosenmontagszug am 24. Februar werde die KG Trier-Süd „ein ganz starkes ,Wir leben noch!’-Signal senden“, kündigt Krugmann an. „Wir sind mit einem viel größeren Aufgebot dabei als sonst.“

Wie es mit der Halle am Bach weitergeht, soll sich schon bald zeigen. Statt wie regulär im April oder Mai werde die nächste Jahreshauptversammlung bereits am 5. Februar stattfinden. Im Mittelpunkt stehen Neuwahlen des Vorstands, der seit dem Rücktritt des Vorsitzenden Frank Urbanek im vergangenen September unter Leitung von Vize Michael Steffens steht.

Die neue Vereinsführung soll sich dann umgehend mit der Zukunft der Immobilie beschäftigen. Ob auch ein (zumindest teilweiser) Neubau in Erwägung gezogen wird, ist laut Krugmann „völlig offen. Ziel ist es, am Schluss eine Halle zu haben, in der unsere Veranstaltungen stattfinden können.“

Triers Baudezernent Andreas Ludwig zeigt sich von der Absage ihrer Veranstaltungen überrascht und kündigt an, die KG Trier-Süd bei der Lösung des Hallenproblems unterstützen zu wollen: „Wir müssen professionell miteinander reden. Dafür stehe ich zur Verfügung.“