Verein : Ziel ist das Essen an Heiligabend

Ziel ist das Essen an Heiligabend

Auf den Stühlen in der Halle am Bach darf derzeit niemand Platz nehmen. Denn das Gebäude darf wegen einer fehlenden Baugenehmigung derzeit nicht genutzt werden. Foto: TV/Harald Jansen

Trier-Süd Die Mitglieder der KG Trier-Süd wollen ihre Halle am Bach auf jeden Fall erhalten. Dazu benötigen sie jedoch Hilfe.

Noch ist die Halle menschenleer. Das muss auch so sein. Denn die Stadt Trier hat den Veranstaltungsort am Altbach für Veranstaltungen gesperrt. Das wollen Michael Steffen, Vizepräsident der KG Trier Süd 1923, und seine Mitstreiter ändern. „Unser Ziel ist es, dass das Weihnachtsessen der Arbeiterwohlfahrt in der Halle stattfinden kann.“ Damit das klappt, muss noch Einiges geschehen. Und das wird Zeit, Geld und viel Arbeit kosten.