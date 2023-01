Fastnacht : Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe ist neuer Träger des „Wieweler-Ordens gegen den Trierischen Ernst“

Trier Beim Ordensfest der Karnevalsgesellschaft Wieweler in der Orangerie des Nells-Park-Hotels in Trier wurde der Oberbürgermeister mit dem „Orden gegen den Trierischen Ernst“ ausgezeichnet. Die Gruppe Zalawener Duck­entcher kürten die Narren zu den „Künstlern des Jahres“.

Dann ging es los mit einem wahren Reigen an Ordensverleihungen: Andreas Noll, Präsident des Landesverbands Rhein-Mosel-Lahn der Rheinischen Karnevals-Kooperation, kurz RKK, überreichte Sonderorden zum 44-jährigen Bestehen des Verbands an verdiente Vereinsmitglieder. Katja Schäfer und Elisabeth Kretzschmar (Bühnenbild), Johannes Meyer (Büttenredner) und Sound-Set als langjährige Haus- und Hofkapelle waren die Empfänger. Die RKK-Verdienstmedaille in Silber ging an Elke Kühn als „gute Seele“ der Garde. Zudem erhielt der Verein selbst eine Urkunde vom RKK-Präsidenten Pries, und Garde-Trainerin Nina Hermes wurde geehrt.

Wer „Künstler des Jahres“ wird, bleibt bis zum Schluss geheim

Der Abend näherte sich nach einer stimmungsvollen Gesangseinlage der Duckentcher seinem eigentlichen Höhepunkt: der Verleihung des „Ordens gegen den Trierischen Ernst“ als höchste Auszeichnung. Alex Rollinger, Preisträger 2022, überreiche diesen an „eine herausragende Persönlichkeit“. „Er ist Chef einer großen Trierer Firma, steht für ein offenes, buntes und vielfältiges Trier“, kündigte er an. Und fast jeder wusste in diesem Augenblick, dass es sich hier nur um den Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe handeln konnte. Leibe gefiel insbesondere das Motto der Wieweler sehr gut. Er hatte kurz zuvor noch in der Basilika an der Gedenkfeier zur Erinnerung an NS-Verbrechen den Journalisten und Autor Ulrich Wickert gehört, der für die deutsch-französische Verständigung warb. „Die Wieweler und Ulrich Wickert – was für eine Paarung heute Abend“, sagte der Oberbürgermeister beeindruckt. „Heute ist ein besonderer Tag.“ Es fand sich ein anonymer Spender, der das eindrucksvolle Bühnenbild erstand und es der Stadt Trier spendete. Künstlerin Elisabeth Kretzschmar wies nochmals darauf hin, dass dieses Bild der deutsch-französischen Freundschaft geschuldet sei. Leibe dankte ihr und stellte fest: „Dieses Bild muss nach Metz.“