Technik Chance oder Risiko? Künstliche Intelligenz wird heute schon oft eingesetzt

Sprechende Roboter, Text- und Übersetzungsprogramme oder Pflückroboter in der Landwirtschaft: Schon heute setzen wir Künstliche Intelligenz (KI) in vielen Bereichen ein. Die Anwendungen sind vielfältig und vielschichtig und werden in Zukunft das menschliche Zusammenleben noch stärker beeinflussen als bisher. So wird schon heute etwa das Trierer Klärwerk und das Abwassermanagement der Stadtwerke Trier über KI geregelt, werden Messungen mit tausenden Daten innerhalb von Sekunden erhoben, ohne dass der Mensch dies überhaupt könnte, geschweige es besser als die Technik könnte.