Künstliche Intelligenz Wo der Laser per KI das Auge in Sekunden heilt

Nur einige Sekunden – und fertig: „Viele Patienten wundern sich, dass ihre Behandlungszeit unter unseren Augenlasern bereits nach wenigen Sekunden zu Ende ist“, sagt Dr. Leonie Troeber, ärztliche Leiterin und Operateurin in der Trierer Klinik Smile Eyes. Dabei wird das Auge mit Tropfen betäubt, eine Feder hält die Augenlider auf. Der Femtosekundenlaser legt mittels feiner Luftblasen schnell und vollkommen schmerzlos eine sogenannte Hornhautlinse an, die die erfahrene Operateurin anschließend entfernt. In vier bis fünf Minuten reiner OP-Zeit ist die Ärztin mit der Behandlung fertig.