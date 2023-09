Aktion durch Trier Fahrraddemo Kidicall-Mass: Familien und kleine Kinder radeln durch Trier

Unter ihnen war auch Johannes Mirbach als Veranstaltungsleiter der Aktion Kidicall-Mass. „Fahrräder brauchen Platz. Wir brauchen mehr Kinder auf dem Rad und ihnen wollen wir gemeinsam das Radfahren in einer Stadt wie Trier zeigen.“ Und wie findet er die Radweg-Situation in Trier? „Es hat sich in der Tat doch einiges getan in den vergangenen Jahren. Aber ein Radwegkonzept ist nie zu Ende. Es muss noch vieles gemacht werden. Was besonders in Trier schwierig ist, ist die Tatsache, dass es kein zusammenhängendes Fahrradnetz gibt.“