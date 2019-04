später lesen Igel Kiemen will Ortsbürgermeister in Igel werden FOTO: TV / Lambrecht, Jana FOTO: TV / Lambrecht, Jana Teilen

Reinhold Kiemen will Ortsbürgermeister in Igel werden. Die Wählergruppe Igel-Liersberg e.V. (igel plus) hat ihn auf einer Versammlung zu ihrem Kandidaten nominiert. Reinhold Kiemen ist seit Jahrzehnten Mitglied im Gemeinde- und Verbandsgemeinderat und derzeit Beigeordneter in Igel-Liersberg.