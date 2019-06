Schule : Grundschüler und Kita-Kinder treffen die Feuerwehr

Trier-Heiligkreuz 250 Schüler und Kita-Kinder aus Heiligkreuz haben an einem Aktionstag der Grundschule und der Kitas aus dem Stadtteil teilgenommen.

Auf dem Gelände der Grundschule Heiligkreuz war mächtig was los: 250 Grundschüler und Vorschulkinder haben sich an einem Aktionstag mit dem Motto „Spielen und Experimentieren mit Wasser“ beteiligt. Sie konnten an zwölf Stationen viel zum Thema Wasser lernen.