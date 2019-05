Kinder : Kinder-Club im Jugendzentrum Weidengraben

Trier Das Jugendzentrum „Auf der Höhe“, Am Weidengraben 5, in Trier bietet gemeinsam mit der Pfarrei Hl. Edith Stein ab Donnerstag, 23. Mai, ein Angebot für Kinder im Alter zwischen 6 und 12 Jahren an.

