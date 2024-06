Kinderhospiz Die Fackel vom Kinder-Lebens-Lauf erreicht Trier

Über 7000 Kilometer weit wird die Engels-Fackel beim Kinder-Lebens-Lauf von Hand zu Hand gereicht. Es ist ein bisschen so wie beim olympischen Fackellauf. Im April startete der „Kinder-Lebens-Lauf" in Berlin. Seitdem wird fast täglich ein neuer Fackelstandort erreicht, indem Freiwillige quer durch ganz Deutschland sowie dem benachbarten Ausland die Fackel von Hospiz zu Hospiz weiterreichen. In der Region landete die Fackel dieser Tage mit einem kleinen Sportflugzeug auf dem Föhrener Flugplatz, wo sie von einem Team des Verein Nestwärme begrüßt wurde und ihre Rundreise zu Firmen in der Region sowie zur Boutique Léa Linster in das benachbarte Luxemburg antrat. Von da aus ging es zurück nach Trier. Ziel war die Kinderhospiz-Baustelle.