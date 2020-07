Benefizaktion : Radeln, laufen und skaten für Partnerland Bolivien

Trier/Koblenz/Saarbrücken Kinder und Jugendliche können sportlich aktiv Spenden sammeln.

Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) und die Jugend im Bistum Trier rufen dazu auf, die Benefizaktion „Solidarität bewegt“ zu unterstützen. Kinder, Jugendliche und ihre Familien sind eingeladen, sportlich aktiv zu werden und so Spenden für junge Menschen in dem südamerikanischen Partnerland des Bistums zu sammeln.

Während der Corona-Krise waren die traditionellen Bolivien-Kleidersammlungen im Bistum abgesagt worden, bei denen sich jährlich tausende Jugendliche und junge Erwachsene engagieren (der TV berichtete). Doch ohne die Spenden aus Trier können viele Projekte der bolivianischen Partner­organisationen nicht finanziert werden. Die Menschen in Südamerika sind also von der Corona-Pandemie doppelt betroffen: Zum einen durch die schlechten medizinischen Bedingungen im Land und zum anderen, weil Erlöse für die laufenden Projekte wegfallen.

Schon der im April gestartete Spendenaufruf „SOS Bolivien – 2000 Kinder und Jugendliche hoffen auf Ihre Hilfe“ sei auf großen Zuspruch gestoßen, berichtet Matthias Pohlmann vom BDKJ-Bolivienreferat. „Dabei ist bisher die stolze Summe von 25 000 Euro zusammengekommen. Sie zeigt, dass der solidarische Gedanke mit den benachteiligten Menschen in Bolivien im Bistum Trier nach wie vor präsent ist.“

Das habe die Initiatoren dazu motiviert, die Aktion auszuweiten und durch eine sportliche Variante für junge Menschen zu ergänzen. Unter dem Motto „Solidarität bewegt“ können Gruppen und Einzelne mitmachen, indem sie eine selbst gewählte Strecke beispielsweise durch Radfahren, Laufen oder Inline-Skating zurücklegen. Aber auch Kanufahren oder andere Arten von sportlicher Fortbewegung sind denkbar. Sponsoren sollen die so gesammelten Kilometer finanzieren. „Vielleicht werden wir mit allen gesammelten Kilometern gemeinsam eine Strecke bis nach Bolivien zurücklegen, das sind 10 300 Kilometer“, sagt Pohlmann. „Egal, ob wir dieses Ziel erreichen oder nicht, die Spenden werden in jedem Fall helfen, die Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen in Bolivien zu verbessern.“