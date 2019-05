Gesundheit : Kinder- und Jugendpsychiatrie - Start für ein wichtiges Bauprojekt am Mutterhaus Trier

Trier Mit dem offiziellen Spatenstich gehen die Arbeiten für den Neubau der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Klinikum Mutterhaus Trier in eine neue Phase. Das für die ganze Region wichtige stationäre und ambulante Angebot der Klinik wird vergrößert.

Einer der elf Spaten, die in Aktion waren, wird in der neuen Kinder- und Jugendpsychiatrie einen besonderen Platz finden. Denn nach dem symbolischen Spatenstich haben sich alle Beteiligten mit ihrer Unterschrift auf dem Stil dieses Arbeitsgeräts verewigt. Darunter auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die sich nach eigener Aussage am Freitagnachmittag zurückversetzt sah in die Zeit, als sie noch Gesundheitsministerin war.