Musical : Kinderchor Föhren spielt „Blauland“

Föhren Der Kinderchor Föhren spielt am Sonntag, 10. November, um 15 Uhr im Bürgerhaus Föhren das Musical „Blauland“ nach dem gleichnamigen Buch von Tina Rauam.

„Es war einmal ein Land, in dem war alles blau. Das müsst ihr euch vorstellen ... Selbst die Menschen, die in diesem Land lebten – die Fizzli-Puzzlis – waren ganz und gar blau!“ So beginnt die Geschichte des Musicals, in der es um Anderssein und Außenseitertum, um Freundschaft und Liebe geht. Der Eintritt ist frei.