Kinderfestival in Konz : Kinderfestival plus verkaufsoffener Sonntag in Konz

Kinderfestival plus verkaufsoffener Sonntag in Konz

Konz Im Konzer Zentrum steigt am Sonntag, 8. September, ein Kinderfestival. Das Jugendnetzwerk, die Stadt sowie die Einzelhändler erwarten Tausende Besucher. Nicht nur die prominente Kinderbuchfigur sorgt für Unterhaltung.

(cmk) Fast jedes Kind kennt ihn, und bald kommt er nach Konz: Ritter Rost ist am Sonntag, 8. September, zu Gast auf der Bühne beim Kinderfestival in Konz (Vorstellungen um 13, 15, 16.20 und 17.20 Uhr). Damit hat das Jugendnetzwerk Konz (Junetko) eine der bekanntesten Kinderfiguren engagiert. Die Organisatoren erwarten zwischen 13 und 18 Uhr bis zu 10 000 Besucher. Davon profitieren auch die Konzer Geschäftsleute, die einen verkaufsoffenen Sonntag veranstalten.

Die Läden in der Konzer Innenstadt öffnen ab 13 Uhr. Auf dem Saar-Mosel-Platz erwartet die Besucher ab 11 Uhr ein Herbstmarkt mit regionalen Produkten und Angeboten sowie internationalen Spezialitäten. Ab 14 Uhr gibt es Livemusik von Liedermacher Achim Weinzen.